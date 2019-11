Horta Osório: “É imperativo reduzir o endividamento do país"

em Lisboa, que conta com a presença dos presidentes dos maiores bancos nacionais.





endividamento da economia portuguesa baixou para os 348,3% do PIB no terceiro trimestre deste ano,

.



Em setembro de 2019, o endividamento do setor não financeiro situava-se em 725,8 mil milhões de euros, dos quais 319,9 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 405,9 mil milhões de euros ao setor privado, de acordo com os números do regulador.



(Notícia atualizada.)

"Com um endividamente de quase 300% do PIB, o país vai sofrer um choque de 6% do PIB" se não forem tomadas medidas. "É um valor muitíssimo alto", alertou o responsável durante a conferência.De acordo com dados publicado na quinta-feira pelo Banco de Portugal, o