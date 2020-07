O sportinguista que devolveu o Lloyds à esfera privada com lucro para o Tesouro britânico mudou as rotinas depois de um esgotamento e sai mais poderoso do cargo. Embaixador dos vinhos do Douro, Horta Osório não perdoa a deslealdade e faz questão de manter a ligação à economia portuguesa.

Horta Osório, o gestor “palmeira” que deixa marcas na City









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.