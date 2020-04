O banco acrescentou em comunicado que esta decisão é tomada em solidariedade com as comunidades em que operam e em reconhecimento às prioridades dos seus acionistas.



Desde o início da pandemia, "o Lloyds Banking Group tem tomado um pacote de medidas que visam apoiar os clientes comerciais e de retalho" criando várias linhas de empréstimo com juros nulos ou o adiamento de pagamento de crédito.



O Grupo confirmou que os seus trabalhadores a full-time a part-time iam continuar e as horas a que têm direito, independentemente da sua função ter sido ou não interrompida pelo coronavírus.



"Combinando com as medidas tomadas para salvaguardar a segurança dos nossos colegas da linha de frente, estas medidas garantem que possamos continuar a servir todos os nossos clientes", conclui o banco britânico.



Em Portugal,



No parlamento, BCP está a avaliar se vai pagar novamente bónus aos seus gestores executivos . Um passo que foi dado no ano passado, com base nas contas do ano anterior, e que já não acontecia há mais de uma década, depois de uma outra crise: a financeira.No parlamento, o Bloco de Esquerda quis proibir os bancos de pagarem dividendos este ano e pagarem bónus aos gestores , num período marcado pelo impacto da pandemia. Esta é uma das propostas dos bloquistas apresentadas esta sexta-feira. Sobre as linhas de crédito disponibilizadas pelo Governo para as empresas, o partido quer ainda que seja aplicado um "spread" mínimo, recusando que sejam cobradas comissões nestas operações.

O quadro de diretores e o comité executivo do Lloyds Banking Broup voluntariou-se para não receber os bónus a que teriam direito no ano de 2020, devido aos desafios que a crise provocada pela covid-19 traz ao setor, segundo um comunicado enviado pelo banco britânico.António Horta-Osório, CEO do grupo, afirma que o banco "está a fazer tudo o que é possível para apoiar os clientes, trabalhadores e comunidades", acrescentando que "compreendemos as dificuldades e os desafios que enfrentam nestes tempos sem precedentes e estamos a trabalhar para fornecer o apoio de que precisam".