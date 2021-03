Incumprimento ronda os 3% nos créditos que saíram de moratória

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, afirma que a taxa de incumprimento entre os créditos que já saíram do regime da moratória fica “muito abaixo da média do sistema”.

Incumprimento ronda os 3% nos créditos que saíram de moratória









