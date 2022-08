Inflação corrói 16,6 mil milhões aos depósitos

As famílias em Portugal tinham, no final de julho, 182,7 mil milhões de euros depositados nos bancos com retornos financeiros nulos. No mesmo mês, a taxa de inflação no país fixou-se em 9,1%, o que significa que este dinheiro parado está a perder valor em termos reais.

