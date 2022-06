Inflação e subida das taxas de juro não assustam bancos

Estabilidade financeira não deverá ser afetada pela subida da inflação e das taxas de juro do BCE, garantem ao Negócios os seis principais bancos em Portugal. As instituições dizem estar preparadas para o embate, mas admitem um aumento, a prazo, do malparado.

