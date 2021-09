João Rendeiro não tenciona voltar a Portugal

No decurso dos process

os em que fui acusado efetuei várias deslocações ao estrangeiro, tendo comunicado sempre o facto aos processos respetivos. De todas as vezes regressei a Portugal. Desta feita não tenciono regressar." João Rendeiro, ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), anunciou desta forma, no seu blog pessoal , a intenção de não regressar ao país, depois desta terça-feira ter sido condenado a mais três anos e seis meses de prisão efetiva, por crimes cometidos durante a sua gestão no banco.A fuga de João Rendeiro foi ontem avançada pela TVI. O ex-banqueiro terá informado a justiça que iria passar alguns dias a Londres, no verão, com o tribunal a decretar-lhe que regressasse antes de 1 de outubro. João Rendeiro entretanto terá saído de Inglaterra com destino a um país fora da Europa, calcula-se que sem acordo de extradição para Portugal.

Ao todo, são três processos que o condenam a penas de dez, cinco e três anos de prisão que, com esta fuga para o estrangeiro, não se apresentará para cumprir. A pena de cinco anos de prisão já transitou em julgado. As outras estão em fase de recurso e quanto à pena maior, de dez anos de cadeia, a medida de revisão seria revista esta sexta-feira para prisão preventiva.