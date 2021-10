Paulo Guichard, ex-braço direito de João Rendeiro, foi detido

Paulo Guichard foi detido esta quinta-feira. O ex-braço direito de João Rendeiro foi condenado a uma pena única de quatro anos e oito meses de prisão efetiva pela prática de seis crimes de falsidade informática e um crime de falsificação de boletins, atas ou documentos, segundo o comunicado da Polícia Judiciária (PJ).



O Correio da Manhã sabe que o ex-administrador do BPP está na cadeia de Custóias onde vai fazer quarentena.





Leia Também Conselho Superior da Magistratura abre processo de averiguações ao caso João Rendeiro

Condenado a três penas de prisão efetiva por crimes enquanto liderava o Banco Privado Português, João Rendeiro fugiu para fora da Europa e adiantou no seu blog, no final de setembro, que não pretende regressar. A fuga levou à emissão de dois mandados de captura internacional.