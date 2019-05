KPMG arrisca multa recorde superior a 14 milhões de euros

A auditora KPMG enfrenta a possibilidade de ser alvo de uma coima gigantesca superior a 14 milhões de euros devido a má conduta na auditoria às contas do Bank of New York Mellon.

A KPMG arrisca ter de pagar uma coima recorde de no mínimo 12,5 milhões de libras (em torno de 14,2 milhões de euros) devido a práticas irregulares na auditoria às contas do Bank of New York Mellon, segundo noticiou o Financial Times.





A filial britânica do regulador independente Financial Reporting Council (FRC) referiu numa audição realizada na passada terça-feira, em Londres, que aquela enorme coima se adequa devido à seriedade dos abusos de má conduta da KPMG e tendo em conta a dimensão das operações em causa do banco norte-americano.