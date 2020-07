KPMG diz que BdP nunca questionou garantia angolana

A KPMG Portugal afirma, na impugnação à acusação do regulador, que os créditos do BES Angola nunca foram considerados incobráveis devido à garantia do Governo angolano. Julgamento deverá começar em setembro.

