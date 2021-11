Lagarde: Bancos que não distribuíram dividendos aumentaram empréstimos

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou hoje que os bancos que não distribuíram dividendos durante a pandemia aumentaram os empréstimos em 2,4% e as suas provisões em 5,5%.Na abertura do Quarto Fórum do BCE sobre Supervisão Bancária, Lagarde considerou que "o impacto total da pandemia vai tornar-se visível gradualmente, o que coloca alguns desafios para a gestão dos riscos de crédito"."Os apoios públicos e as medidas reguladoras podem ter deixado pouco clara a solvabilidade dos que solicitam empréstimos", acrescentou.Para Lagarde, o impacto do crédito malparado será adiado por alguns anos e vai depender da solidez da recuperação.Por sua vez, o presidente do Conselho de Supervisão do BCE, Andrea Enria, defendeu no Fórum a recomendação aos bancos de não distribuir dividendos ou recomprar as suas próprias ações durante a pandemia. Enria disse que as circunstâncias no início da pandemia o obrigaram a fazê-lo.Em julho, o BCE anunciou que decidiu "não prolongar para lá de setembro de 2021 a recomendação de limitar a distribuição de dividendos que fez às entidades de crédito" em março de 2020.