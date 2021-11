Holzmann defende que o BCE acabe com compra de dívida até setembro

Robert Holzmann."A eliminação deste programa deve - dependendo da evolução da inflação - acontecer em setembro [de 2022] ou até ao final do ano", diz o banqueiro, num evento em Londres. Introduzido em 2015 pelo ex-líder do BCE Mario Draghi, o programa regular de compra de dívida, o APP, foi criado para trazer os preços do consumidor de volta à meta de 2%, lembra Holzmann.

O governador austríaco, que espera que a inflação supere essa barreira ao longo de 2022, acrescenta que se opõe a qualquer alteração a este plano de compras convencional. Isto porque existem rumores que o BCE estará a preparar uma alteração do APP, de forma a tentar incorporar parte do outro programa de compra de dívida criado para atacar a pandemia, o PEPP.No último encontro, o BCE cumpriu com aquilo que tinha sido dito em setembro e manteve todos os apoios em cima da mesa, fazendo uma avaliação apenas no encontro de dezembro. Mas até lá, o ritmo de compras de dívida mensais vai continuar a abrandar.