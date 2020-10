Liberbank e Unicaja retomam negociações para fusão

Os bancos Unicaja e Liberbank anunciaram que retomaram as conversações em torno de uma possível fusão. Esta ideia tinha sido levantada e abandonada no ano passado, mas ressurge agora, num momento de consolidação para o setor financeiro.





O Unicaja "confirma contactos preliminares com o Liberbank, com o conhecimento da administração e sem, de momento, a participação de conselheiros externos", lê-se num documento regulatório publicado pelo Unicaja, esta segunda-feira. O Liberbank também confirmou as negociações.





Este acordo, caso se concretize, dará a origem ao sétimo maior banco de Espanha. Conversações neste sentido decorreram já durante cinco meses no ano passado, e foram infrutíferas sobretudo devido a divergências no que diz respeito à estrutura acionista.





Os movimentos de consolidação estão a ganhar fôlego na Europa uma vez que as taxas diretoras negativas estão a prejudicar a rentabilidade, ao mesmo tempo que se verifica um abrandamento no crescimento económico. Também esta segunda-fira é noticiado pelo espanhol El Confidencial que o Banco Sabadell está em contactos semelhantes com o BBVA e o Kutxabank. Isto, depois de o Caixabank ter acordado recentemente a compra do rival Bankia.





O Unicaja já chegou a valorizar 15,5% e o Liberbank moveu-se no mesmo sentido, ao disparar 20,7%.