Líderes europeus insistem na união dos mercados de capitais:

Os líderes das principais instituições europeias - Comissão Europeia, Banco Central Europeu, Parlamento Europeu e Eurogrupo - insistem que a criação da união de mercado de capitais na União Europeia (UE) é essencial para a competitividade europeia.

Num artigo de opinião publicado nesta sexta-feira, 10 de março, no Diário de Notícias, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Charles Michel e Paschal Donohoe consideram que para acelerar a transição ecológica e digital na UE envolve "necessidades de financiamento gigantescas e a parte de leão terá de provir do capital privado".



"O papel do investimento público é dar orientações estratégicas e criar incentivos para um afluxo maciço de capitais privados, inclusive - mas não só - através da participação do Grupo do Banco Europeu de Investimento e dos bancos de fomento nacionais", afirmam.