Lucro do Crédito Agrícola cai para metade no primeiro trimestre

O Crédito Agrícola registou um lucro de 35,7 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, numa queda superior a 50% face aos 72,5 milhões obtidos no mesmo período de 2021.O banco justifica a queda com "resultados não recorrentes, obtidos no primeiro trimestre de 2021, relacionados com ganhos líquidos com operações financeiras no valor de 51,3 milhões de euros, bem como com juros retroactivos, referentes a 2020, recebidos no âmbito do programa de financiamento do BCE, no valor de 8 milhões de euros".Essa alínea caiu de 51,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021 para 5,8 milhões negativos nos primeiros três meses deste ano, "decorrentes da deterioração do valor de mercado de ativos financeiros e derivados de cobertura, bem como de unidades de participação em fundos de investimento imobiliário".A rentabilidade de capitais próprios fixou-se em 7,1%, "reflexo do desempenho das diferentes componentes do Grupo, incluindo os contributos dos resultados líquidos de 3,4 milhões de euros da CA Seguros e de 2,7 milhões de euros da CA Vida".A carteira de crédito bruto a clientes aumentou 3,5% para 11,7 mil milhões de euros (um aumento de 396 milhões de euros).A instituição financeira liderada por Licínio Pina sublinha que "os níveis de solidez e liquidez do mantêm-se acima dos mínimos recomendados, tendo sido reportados rácios CET1 e de fundos próprios totais de 18,8% e um rácio de alavancagem de 8,2%".O rácio bruto de crédito malparado (Non Performing Loans - NPL) situou-se em 6,7%, diminuindo face aos 7,2% verificados no final de 2021. A cobertura de NPL por imparidades e colaterais aumentou para 88,9%, 1,3 pontos percentuais. acima do verificado no final de 2021.Nos primeiros três meses do ano o grupo "captou cerca de 2.400 novos clientes empresas e de 22.600 clientes particulares adicionais, em termos líquidos, incluindo o contributo do moey!, lançado em 2019 para reforçar a presença nos mercados urbanos e jovens".