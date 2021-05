Madalena Cascais Tomé mais três anos à frente da SIBS

Leia Também SIBS leva tecnologia do multibanco para São Tomé

A assembleia-geral da SIBS, a gestora do Multibanco, elegeu esta segunda-feira os órgãos sociais para 2021-2023. Madalena Cascais Tomé foi reconduzida como presidente da Comissão Executiva (CEO), assumindo o terceiro mandato à frente da empresa."É com enorme satisfação e sentido de responsabilidade que aceito o desafio e a confiança dos acionistas da SIBS para este terceiro mandato. Nos últimos 6 anos, a SIBS contribuiu de forma determinante para a digitalização dos pagamentos, em Portugal e nos mais de 20 mercados onde está presente. Concretizou um ambicioso plano de inovação e lançamento de novas soluções, entre os quais o MB WAY, num mercado global altamente dinâmico e competitivo", indica Madalena Cascais Tomé, citada em comunicado.A CEO da SIBS refere também que a empresa "aumentou de forma significativa a sua presença multinacional, nomeadamente através de aquisições na Polónia e Roménia, e do desenvolvimento de plataformas nos principais mercados de língua oficial portuguesa"."No próximo triénio, queremos dar continuidade a esta trajetória de crescimento e internacionalização, de uma empresa de base portuguesa, que se destaca à escala global pela inovação, segurança e eficiência", sublinha Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS.Passarão também a integrar a Comissão Executiva da SIBS mais dois quadros da empresa: Hélder Neves e Ricardo Madeira. Hélder Neves integra a administração da SIBS após mais de 12 anos na empresa, onde passa a desempenhar funções de chief financial officer. Já Ricardo Madeira passa a integrar a administração da SIBS depois de 5 anos na empresa, desempenhando funções de chief technology officer."A constituição da nova equipa executiva da SIBS representa o reconhecimento do talento interno da empresa e dos resultados alcançados", indica a CEO da SIBS.A assembleia-geral nomeou ainda Vítor Fernandes como o novo presidente não executivo (Chairman) do Conselho de Administração da SIBS. Vítor Fernandes foi membro do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, do Millennium bcp e do Novo Banco. Este é um regresso à SIBS, já que Vítor Fernandes fez parte do Conselho de Administração da empresa entre 2014 e 2020.