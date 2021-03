Mais digital, sem contacto e mais "bairrista": como a pandemia mudou o consumo em Portugal

Leia Também Concorrência aponta abusos no comércio online como prioridade para 2021

Leia Também Deco diz que há um "boom" de reclamações no comércio online do retalho alimentar

Leia Também Pandemia faz comércio digital bater recordes e número de portugueses a comprar online duplica

Passou um ano desde que, a 18 de março de 2020, foi decretado o primeiro Estado de Emergência em Portugal. Num período marcado por dois confinamentos e a imposição de restrições à circulação e à atividade económica, o consumo travou a fundo neste último ano. Mas, mais do que isso, o consumo não é igual ao que existia antes da chegada da pandemia a Portugal. Hoje, o comércio digital tem o dobro do peso, o "contactless" representa uma fatia cada vez maior dos pagamentos e o comércio de proximidade, dentro dos bairros de residência, tem cada vez mais adeptos.Estas são algumas das conclusões que constam do relatório "365 dias de pandemia", realizado pela SIBS e publicado esta quinta-feira, 18 de março. A gestora do Multibanco faz uma análise à evolução do consumo em Portugal nos últimos 365 dias, diferenciando três períodos o primeiro confinamento, as fases de restrições e o segundo confinamento.Desde logo, destaca-se o crescimento exponencial do comércio digital. "O peso do comércio digital no total das compras subiu de 10% no 'antigo normal' para 18% no segundo período de confinamento, sendo superior aos 15% registados no primeiro confinamento, demonstrando uma crescente adoção do canal digital", indica o relatório.Os setores de comércio alimentar e de material desportivo apresentaram os crescimentos mais acelerados nas compras digitais. No comércio alimentar, as compras digitais chegaram mesmo a duplicar: este setor cresceu 109% neste canal durante o primeiro confinamento e 97% durante o segundo confinamento. No material desporto, o crescimento foi ainda maior: 114% no primeiro confinamento e 190% no segundo. Em sentido contrário, os transportes de passageiros sofreram a maior quebra nas compras online, de 75% e 52% no primeiro e segundo confinamento, respetivamente.A acompanhar o crescimento das compras online, também os pagamentos com cartão com tecnologia "contactless" estão a aumentar de forma significativa. No segundo confinamento, quase quatro em cada 10 pagamentos com cartão (39%) já foram feitos com "contactless", um valor que compara com 12% no período pré-pandemia, indica a SIBS.Em sentido contrário, as compras em lojas físicas sofreram quebras acentuadas, um movimento também explicado pelo facto de vários estabelecimentos comerciais terem sido obrigados a encerrar. Mesmo assim, há diferenças entre o primeiro e o segundo confinamento.No período de 18 de março a 3 de maio, que corresponde ao primeiro confinamento, as compras em lojas físicas caíram 47% face a igual período de 2019. Já no período de 15 de janeiro a 17 de março de 2021, a queda foi de 29% em relação ao período homólogo.Ao mesmo tempo, indica a SIBS, o comércio de proximidade, onde se incluem as mercearias e minimercados, "foi o setor que mais cresceu nas compras físicas, assumindo-se como exceção à regra de quebra do consumo". Este setor, nota o relatório, "foi contra cíclico, por ter registado um número de transações superior ao homólogo durante este ano de pandemia".Já os setores de transporte de passageiros e alojamento turístico foram os mais penalizados nas compras físicas, com uma quebra de 95% no consumo durante o primeiro confinamento e de 75% no segundo.