Malparado na banca portuguesa baixa dos 5% em 2020

Por outro lado, o rácio de cobertura dos NPL por imparidades diminuiu 0,5 pontos percentuais, para 55,4%.





Já o "stock" de crédito malparado passou de perto de 17,2 mil milhões de euros em dezembro de 2019 para cerca de 14,4 mil milhões no final do ano passado, mostram os dados.





2,6% no final do ano passado.









Já a percentagem de créditos em moratória nesta categoria - em que entram os empréstimos que podem vir a registar algum problema - é de 26,4%.



A EBA alertou ainda para o facto de os rácios de capital terem melhorado no final do ano passado, mas a rentabilidade se manter sob pressão entre a banca europeia. E Portugal não foi exceção.



Os bancos portugueses seguem, assim, a tendência europeia. De acordo com números divulgados esta quarta-feira pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), o rácio de NPL recuou paraApesar desta descida, a autoridade bancária alertou para o facto de estar a registar-se um, a rendibilidade do ativo (ROA) e a rendibilidade do capital próprio (ROE) diminuíram para valores próximos de zero, situando-se em 0,04% (-0,4 pontos percentuais face a 2019) e 0,5% (-4,4 percentuais face a 2019), respetivamente".redução do ROA refletiu o aumento significativo das imparidades para crédito", o que levou também a um aumento do custo do risco de crédito. "Esta evolução está associada ao impacto da pandemia de covid-19", remata.(Notícia atualizada com mais informação.)