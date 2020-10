Marcelo considera que Novo Banco será um tema a tratar só depois do Orçamento

"Eu penso que isso não é um tema do Orçamento para 2021. Será um tema que a Assembleia da República debaterá à parte, autonomamente. Até porque existe, salvo erro, legislação sobre essa matéria", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.O chefe de Estado, que falava no final de um encontro sobre ciência, acrescentou: "[O Novo Banco] é um problema que se colocará, provavelmente, se for essa a vontade dos partidos, a seguir ao Orçamento para 2021, mas não dentro do Orçamento para 2021, do que tenho percebido".Relativamente às negociações em curso entre o Governo minoritário do PS e BE, PCP, PEV e PAN para a aprovação do Orçamento do Estado para 2021, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que "há vários momentos de diálogo" ao longo do processo orçamental e aconselhou: "Vamos ver o que é que se passa nesses momentos de diálogo"."A proposta de lei do Governo é apresentada no dia 12, estamos no dia 04. Há oito dias, portanto, vamos esperar os oito dias para ver como é que decorre o teor das conversações entre partidos políticos. Depois de apresentada, ainda há um período subsequente até à votação na generalidade de mais duas semanas. Depois há a votação na especialidade. Depois há a votação final global", referiu.O Presidente da República reiterou a mensagem de que, "portanto, há vários momentos em que é possível - e tem sido possível nos últimos orçamentos - haver maior ou menor entendimento entre partidos quanto à votação do Orçamento"."Desde logo, quanto à proposta inicial. Depois, quanto àquilo que é a predisposição que determina o voto na generalidade: normalmente é um voto de abertura de um caminho para negociações na especialidade. Depois, voto artigo a artigo, número a número, alínea a alínea. E, em função disso, a votação final global", repetiu.Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou que considera "muito importante que haja um Orçamento para o ano que vem" e que espera que que isso aconteça."Continuo a achar que o natural é haver um acordo entre o partido de Governo e os partidos que formaram um entendimento que permitiu a duração de uma legislatura. Vamos ver se é possível concretizar. Mas eu penso que é o que é natural, em termos de lógica política", reiterou.