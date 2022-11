Maria Luís Albuquerque inicia funções no Morgan Stanley

A antiga ministra das Finanças do Governo de Pedro Passos Coelho, Maria Luís Albuquerque, anunciou esta quinta-feira no LinkedIn que vai iniciar funções no conselho de supervisão do Morgan Stanley."Gostaria de partilhar que estou começar no meu novo cargo de membro do 'supervisory board' e comissões de auditoria, risco e nomeações no Morgan Stanley Europe", escreveu a antiga ministra das Finanças no