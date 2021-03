Mastercard escolhe Maria Antónia Saldanha para líder em Portugal

A Mastercard escolheu Maria Antónia Saldanha para ocupar o cargo de country manager da empresa em Portugal e impulsionar a implementação da estratégia da Mastercard no mercado português, anunciou a companhia em comunicado.



Entre as principais prioridades de Maria Antónia Saldanha estão a monitorização e o apoio para que a transição digital que está a ocorrer no país seja inclusiva, garantir a implantação da gama de produtos e soluções da Mastercard e estimular inovações através da construção de parcerias locais para oferecer a melhor experiência de pagamento aos consumidores portugueses.





A nova líder da Mastercard tem 20 anos de experiência na indústria de pagamentos e serviços em Portugal. Até agora e durante 15 anos, foi diretora sénior da SIBS, tendo criado o Programa de Inovação da SIBS, o primeiro programa de aceleração de pagamentos e fintechs de Portugal.





"Estou ansiosa por trazer a minha experiência para continuar a desenvolver a atividade da Mastercard, não só na indústria, mas também na sociedade em geral ", afirma Maria Antónia Saldanha, no comunicado enviado às redações. Saldanha sucede a Paulo Raposo, que passa agora a liderar as atividades da Mastercard Processing na Europa Ocidental.





"É para mim uma honra ter a Maria Antónia Saldanha como a nossa nova Country Manager para Portugal. A Maria Antónia possui uma vasta experiência na indústria de pagamentos e as suas qualidades e know-how serão fundamentais para o desenvolvimento do mercado português, garantindo aos nossos clientes e consumidores portugueses, que beneficiam das mais recentes soluções e inovações da Mastercard "afirmou Eimear Creaven , presidente da divisão da Europa Ocidental.