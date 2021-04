Mastercard vai comprar empresa de verificação de identidade por 850 milhões

Leia Também Mastercard escolhe Maria Antónia Saldanha para líder em Portugal

A Mastercard anunciou a compra da empresa de verificação de identidade Ekata por 850 milhões (cerca de 706 milhões de euros). Em comunicado, a gigante do setor de pagamentos refere que esta compra permitirá "dar passos para avançar os seus esforços de verificação de identidade".A Ekata, fundada em 1997, criou uma solução que permite aos negócios identificar possíveis fraudes durante processos digitais, desde aberturas de contas até pagamentos digitais. A empresa opera em três áreas: comércio eletrónico, pagamentos e ainda serviços financeiros.Com a pandemia a acelerar a passagem de diversas atividades para o digital e a fazer crescer o comércio eletrónico, a Mastercard passa a ser dona de uma empresa com uma solução própria de autenticação que, de acordo com o TechCrunch, atribui uma espécie de pontuação durante o processo de verificação de identidade."A mudança para um mundo mais digital requer soluções reais para tornar cada transação mais segura e garantir a confiança em cada interação", refere Ajay Bhalla, presidente de cyber and intelligence solutions da Mastercard. "Com a Ekata, vamos avançar nas nossas capacidades de identidade e criar uma forma mais segura e contínua para os consumidores provarem que são quem dizem ser na nova economia digital".A Ekata está sediada em Seattle, nos Estados Unidos. A empresa, que conta com escritórios em Amesterdão, Singapura e Budapeste, já viu as suas soluções serem usadas por mais de "dois mil negócios e parceiros".