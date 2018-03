Maya como CEO aguarda modelo de poder no BCP

Nuno Amado passará a presidente da administração do BCP e Miguel Maya sobe a líder executivo, segundo o modelo de governo desenhado pelos accionistas, que pretende respeitar as exigências do BCE.

O actual vice-presidente da comissão executiva do BCP, Miguel Maya, deverá assumir o leme do banco, ocupando o lugar de Nuno Amado, que passará a presidir ao conselho de administração. Esta alteração de lugares, dada como provável, está ainda dependente do novo modelo de organização do poder no banco. Há que chegar a um acordo final entre os principais accionistas e que tenha, depois, a luz verde do Banco Central Europeu (BCE).

A aposta na continuidade no BCP, que multiplicou os lucros por mais de sete em 2017, foi estando sempre em cima da mesa dos accionistas, a Fosun, com 25%, e a Sonangol, cuja posição estará em torno de 19% (a última versão oficial aponta para 15%, mas houve reforço da participação). Nuno Amado continua na instituição, mas vários factores tornaram a organização do banco mais complicada.