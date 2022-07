Miguel Maya: “Não sei o que são lucros caídos do céu”

Aexpressão “lucros caídos do céu” tem sido usada para descrever a “windfall tax”, que recai sobre lucros inesperados das empresas e que tem sido discutida em vários países (caso de Espanha, onde o primeiro-ministro anunciou que vai aplicá-la sobre a banca). Mas o presidente do Millennium adapta a frase e afirma que no banco que lidera “a vida não tem sido outra coisa senão impostos caídos do céu”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...