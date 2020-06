Montepio muda política de prémios a pedido do BdP

O Banco Montepio vai discutir, na assembleia-geral no final do mês, a revisão da sua política de remunerações da gestão e fiscalização. O objetivo é clarificar esta mesma política, nomeadamente em torno dos prémios atribuídos, naquele que foi um pedido do regulador.