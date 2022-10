Montepio vende participação em empresa de medicina do trabalho à CUF

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) vai vender a participação de 27% que detém na Sagies, empresa de medicina do trabalho, ao grupo de saúde CUF, avança esta quinta-feira o jornal digital Eco . A empresa terá sido vendida por um valor superior a um milhão de euros.Com esta operação, que está ainda sujeita a apreciação na assembleia de representantes da mutualista (que substituiu o conselho geral da instituição), o grupo que gere uma rede de 20 hospitais e clínicas em todo o país vai passar a controlar 97,5% da Sagies. Os restantes 2,5% da empresa irão continuar nas mãos da Cruz Vermelha.A assembleia de representantes da AMMG deverá reunir no próximo dia 27 para discutir a venda da Sagies. Deverá ainda discutir a reorganização do sub-grupo de seguros, após o regulador ter dado luz verde à extinção da Montepio Seguros.