"Não sei quem são os últimos beneficiários" nas carteiras do NB, diz presidente da FinSolutia

Ricardo Salgado, está a gerir portefólios com ativos imobiliários vendidos pelo Novo Banco a entidades nacionais detidas por fundos estrangeiros, como é o caso da Cerberus ou da Anchorage. Questionado pelo deputado do PCP, Duarte Alves, sobre se conhecia os beneficiários últimos destas transações, Nuno Espírito Santo afirmou que a empresa realiza, nos processos de contratação, o chamado "know your customer", entre outras análises. E que, após isto, "considerámos que cumpriam os requisitos para podermos assinar os nossos contratos" com as empresas sediadas em Portugal.





"Trabalha com a Anchorage, fez 'due diligence' e sabe que os investidores não violam as regras", mas não pode "garantir que não há partes relacionadas com a Lone Star?", insistiu Duarte Alves.



"Não sei responder. Não tenho factos que possam garantir isso", respondeu o fundador da FinSolutia e que passou também pela ESI.



"Não sei quem são so últimos beneficiários. São quem são os acionistas das [empresas] portuguesas", disse depois a João Cotrim Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal.





Nuno Espírito Santo assegurou que "as transações que tenho visto no Novo Banco são idênticas a outros 'players' no mercado", não "vendo uma prática diferente entre o Novo Banco e o que se faz em Portugal, noutros bancos, e na Península Ibérica".

"As carteiras do Novo Banco representam 15% dos ativos que gerimos. Temos um mundo além do Novo Banco", referiu, notando que a "atividade é muito mais abrangente".