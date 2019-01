Notas falsificadas caem para menos de metade no segundo semestre de 2018

Foram retiradas de circulação 6.757 notas no segundo semestre, em comparação com 11.290 notas no primeiro semestre do ano passado. Já as notas de 50 tiraram às de 20 o lugar das mais falsificadas em Portugal.

O Banco de Portugal retirou menos notas falsificadas de circulação. De acordo com os dados divulgados pelo banco central, o número caiu para menos de metade no segundo semestre de 2018, em comparação com os primeiros seis meses do ano.

Os números, revelados esta sexta-feira, 25 de janeiro, mostram que foram retiradas de circulação 6.757 notas entre julho e dezembro de 2018, o que representa uma descida de 67% em comparação com o semestre anterior e corresponde a 304.095 euros.

"As contrafações apreendidas apresentam qualidade regular e podem ser identificadas tocando, observando e inclinando a nota para verificar os seus elementos de segurança", refere o banco central liderado por Carlos Costa.

Quanto às notas mais falsificadas, no primeiro semestre do ano passado este lugar era ocupado pelas notas de 20. Mas nos seis meses seguintes, esta posição foi ocupada pelas de 50. Foram, ao todo, retiradas de circulação 3.779 notas de 50, em comparação com 2.462 notas de 20.





Já a contrafação de notas de 100 euros, que quase duplicou no primeiro semestre, recuou no final do ano. Foram retiradas 225 notas falsificadas, em comparação com as anteriores 726 notas.