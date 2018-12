Novo Banco acorda venda de crédito malparado de 2.150 milhões de euros

O banco comandado por António Ramalho conseguiu chegar a acordo antes do final do ano, como era seu objectivo. "Estima-se a concretização da transacção durante o primeiro trimestre de 2019, após verificação de todas as condições necessárias à sua formalização", assume o comunicado. Ou seja, sendo contabilizada este ano, vai engordar os prejuízos do banco Isto porque o valor líquido do crédito malparado no balanço do Novo Banco, isto é, após imparidades, pode ser superior ao montante pago pelo comprador, o que terá implicações nos resultados - aliás, isso aconteceu já com a venda de imóveis que teve lugar durante o terceiro trimestre. Nem o preço pago nem o valor líquido registado no balanço são avançados no comunicado. Apenas se sabe o valor contabilístico bruto da carteira: 2.150 milhões.

Com a operação, o Novo Banco conclui uma das suas obrigações, a que está comprometido pelo acordo do Estado com a Comissão Europeia: a diminuição do crédito malparado. No fim de Setembro, estes empréstimos de difícil recuperação totalizavam 8,46 mil milhões de euros, um rácio de 27,7% face à carteira de 30,5 mil milhões em termos brutos. Mantendo-se constante a carteira bruta, o rácio de malparado do banco poderá aproximar-se dos 20%.









(Notícia em actualização)