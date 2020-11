Novo Banco "confia" que Fundo de Resolução vai realizar injeção de capital

"O banco cumpriu, e continua a cumprir, os seus compromissos", afirma o Novo Banco num comunicado enviado à CMVM, esta sexta-feira, notando que, "com base nos últimos três anos de cumprimento das suas obrigações de pagamento pelo Fundo de Resolução, o banco confia que o Fundo de Resolução continuará a fazê-lo".





António Ramalho, CEO do Novo Banco, considerou esta sexta-feira, em declarações transmitidas pelas televisões, que a anulação da transferência foi um "percalço". "O percalço que aconteceu no parlamento é um percalço que naturalmente terá que ser analisado com profundidade, o que faremos", disse.

O Parlamento aprovou de forma inesperada uma proposta do Bloco de Esquerda para travar transferências do Fundo de Resolução para o Novo Banco. Ou seja, impede a próxima injeção de quase 500 milhões que está prevista no próximo ano.

Uma decisão que levou as autoridades europeias a telefonar ao Governo por causa do Novo Banco, conforme afirmou esta quinta-feira o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, na Assembleia da República. Como o Negócios avançou, também o Banco de Portugal terá sido contactado.

Perante isto, o primeiro-ministro disse, na sua conta no Twitter, ter falado com a presidente do Banco Central Europeu para lhe garantir que Portugal cumprirá os compromissos assumidos no âmbito da venda do Novo Banco. Uma garantia agora destacada no comunicado do Novo Banco, enviado à CMVM.



"O banco destaca a declaração do primeiro-ministro português à presidente do BCE onde garantiu 'o escrupuloso cumprimento dos compromissos assumidos no quadro da venda do Novo Banco'", refere, acrescentando que a "boa posição de liquidez do Novo Banco permite ao banco continuar a apoiar a economia portuguesa, os seus clientes empresas e particulares".



