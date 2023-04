Novo Banco e Best condenados a pagar 200 mil euros a lesado do BES

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Novo Banco (NB) foi condenado a pagar 100 mil euros a um cliente que comprou obrigações do antigo Banco Espírito Santo (BES) no balcão da Maia em 2014. O Best, detido a 100% pela instituição liderada por Mark Bourke, terá de devolver valor semelhante. Os dois bancos vão recorrer da decisão.





