Novo Banco ganha nova cara na administração

O até agora head of corporate banking Europe no Barclays vai deixar a instituição financeira e rumar até ao Novo Banco, onde passará a estar responsável pelo pelouro comercial do crédito às empresas. O espanhol Andres Baltar passará então a sentar-se à mesa da administração executiva do banco liderado por António Ramalho, que deverá renovar o mandato como presidente executivo por mais quatro anos.A reunião para escolher a nova equipa de gestão para o período entre 2021 e 2024 está marcada para esta quinta-feira e será presidida por Byron Haynes, representante do fundo Lone Star. O jornal Eco adianta que a equipa administrativa será mais reduzida, contando com seis elementos em vez de oito. Saem, pelo próprio pé, Jorge Freire Cardoso, José Eduardo Bettencourt e Vítor Fernandes, sendo que este último será substituído pelo gestor espanhol.Há ainda outros quatro nomes que deverão manter-se no conselho de administração executivo: Luísa Soares da Silva (legal e compliance), Rui Fontes (risco), Luís Ribeiro (retalho) e o irlandês Mark Bourke (administrador financeiro). Todas as nomeações terão ainda de ser aprovadas pelos reguladores.