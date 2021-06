Novo Banco "não é o campeão em todas as desvalorizações", diz presidente da CMVM

"Não é o campeão, digamos assim, em todas as desvalorizações. Está dentro do intervalo, embora desviado para as maiores desvalorizações, mas existem outras situações", disse Gabriela Figueiredo Dias em resposta à deputada Mariana Mortágua (BE), falando acerca das desvalorizações de carteiras por parte do Novo Banco.A presidente da CMVM está a ser ouvida hoje na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.Gabriela Figueiredo Dias disse que "nos bancos que têm procedido a esse tipo de operações nos últimos anos, há um intervalo de desconto" identificável "quer para imóveis, quer para NPLs ['non-performing loans', crédito malparado]"."Concluímos que as desvalorizações efetuadas pelo Novo Banco estão dentro desse intervalo, embora relativamente encostadas ao quartil superior", referiu.A presidente da CMVM revelou ainda que "há operações em que há outros bancos, o caso do BCP, por exemplo, que tem desvalorizações mais relevantes do que aquelas que foram feitas pelo Novo Banco".A responsável disse ainda que iria partilhar com a comissão a informação relativa a essas operações.Antes, em resposta à deputada Filipa Roseta (PSD), que tinha perguntado acerca da desvalorização de imóveis, Gabriela Figueiredo Dias descartou motivos de desconforto quanto às avaliações feitas das sociedades que gerem os ativos."A CMVM concluiu que relativamente à avaliação das sociedades gestoras, que é aquilo que está diretamente sob a nossa supervisão, não há nenhuma razão para não estarmos confortáveis", disse.Já sobre as avaliações realizadas pelo Novo Banco, o regulador do mercado concluiu que "é diferente" porque utiliza "pressupostos diferentes"."Depois as razões pelas quais esses pressupostos diferentes são utilizados e as consequências, como supervisores financeiros não é sobre isso que temos de formar um juízo", disse.A presidente da CMVM disse que "o elemento fundamental de diferenciação dos resultados da avaliação tem a ver com a função económica da detenção da participação do imóvel ou da unidade de participação, e o tempo de detenção"."A partir do momento em que há uma indicação do Banco Central Europeu no sentido de alienação urgente, rápida, de ativos imobiliários, ou de ativos não produtivos, os chamados NPLS, se tivermos um apartamento para vender numa semana, claro que o vendemos pior - a não ser que tenhamos muita sorte - do que se tivermos dois anos para o vender", referiu."Este é o elemento fundamental que vemos em todo o lado", disse, falando ainda noutros fatores como "taxa de exploração, taxa de ocupação dos hotéis" ou licenças, dependentes também de diferentes contextos económicos.