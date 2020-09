Novo Banco não identificou beneficiários finais nas vendas de ativos

As vendas de ativos do Novo Banco têm gerado polémica nos últimos meses. Seja pelo facto de as carteiras estarem a ser vendidas com descontos significativos ou por não se conhecer a identidade de quem as compra. Um tema que volta a ficar em cima da mesa com a auditoria da Deloitte.

