Novo Banco nomeia Mark Bourke para CEO. Leigh Bartlett vai ser diretor financeiro

Mark Bourke será o próximo CEO do Novo Banco, que deu esta quinta-feira a conhecer a nova composição do conselho de administração executivo. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMMV), o banco sublinha que o gestor é o "candidato ideal" para suceder a António Ramalho, tendo "mais de 20 anos de experiência como administrador executivo em instituições financeiras reguladas".



Antes de se juntar ao Novo Banco - onde desempenhava até agora funções de diretor financeiro (CFO), Mark Bourke foi também CFO do Allied Irish Banks e membro da Equipa de Liderança do AIB, de 2014 a 2019. Começou a sua carreira na PwC em 1989 e em 2000 juntou-se ao IFS Group como Administrador Financeiro, sendo promovido a CEO do grupo em 2006.



O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) salienta que "a nomeação de um candidato interno assegura continuidade e estabilidade, bem como o alinhamento com o plano estratégico de médio prazo recentemente aprovado".



De fora vem o novo CFO: Leigh Bartlett. Atualmente (desde 2020) é o CEO do Masthaven Bank, depois de ter já desempenhar funções como CFO do banco entre 2019 e 2020. Foi previamente CFO do RBS UK Retail e do RBS Insurance entre 2008 e 2011, CFO do Westpac Banking Corporation entre 2011 e 2015 e CFO da Williams & Glyn (RBS Group) entre 2015 e 2017. Foi também CFO do FNZ Group depois de 2017.



"Depois de um processo de pesquisa robusto, o CGS concluiu que Leigh Bartlett é o candidato que melhor preenche os critérios exigidos e salienta o facto de o novobanco ter conseguido atrair e contratar um CFO de elevado renome, com o seu conhecimento, perícia e experiência de mais de 15 anos na indústria de serviços financeiros, demonstrando o progresso significativo que o novobanco tem efetuado nos últimos anos", refere o comunicado.



Administração ganhar novo responsável de crédito

A administração da instituição financeira irá ter uma nova posição de Chief Credit Officer (CCO), que será ocupada por Rui Fonte. Este será responsável pelas matérias relacionadas com o crédito (nomeadamente grandes empresas e PME), incluindo a recuperação.



"Esta nova função de crédito será responsável pelo cumprimento das novas regulamentações e normas de crédito estabelecidas pelo BCE/EBA. Os atuais departamentos de Recuperação de Crédito Empresas, Recuperação de Crédito Retalho e Crédito, que reportam atualmente ao CEO, serão transferidas para o CCO", aponta.



Há ainda outros três cargos que se mantêm inalterados: Luís Ribeiro continua com responsabilidades como Chief Commercial Officer Retail (CCOR), Andrés Baltar como Chief Commercial Officer Corporate (CCOC) e Luísa Soares da Silva mantém as funções de Chief Legal Compliance Officer (CLCO).



Entre as restantes posições, Carlos Brandão foi aprovado como o próximo Chief Risk Officer (CRO) É, desde julho de 2017, o responsável de risco do banco, reportando ao atual CRO, a quem agora sucede. Entre as responsabilidades inclui risco global, modelos de rating compreendendo taxonomia ESG, Model Validation Office e Cyber Security Office.



"Esta informação é divulgada na sequência do comunicado efetuado em 31 de março de 2022 relativo à intenção de António Ramalho de cessar as funções que atualmente desempenha como CEO do novobanco", clarifica o comunicado enviado à CMVM sobre a saída do anterior gestor que deverá ser efetivada a 1 de agosto. A nova administração está ainda sujeita à avaliação de "fit and proper" por parte do supervisor.



(notícia atualizada às 08:50)