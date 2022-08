Administração do Novo Banco com "luz verde" para avançar

Leia Também Novo Banco nomeia Mark Bourke para CEO. Leigh Bartlett vai ser diretor financeiro

Antes de se juntar ao Novo Banco - onde desempenhava até agora funções de diretor financeiro (CFO) -, Mark Bourke foi também CFO do Allied Irish Banks e membro da Equipa de Liderança do AIB, de 2014 a 2019. Começou a sua carreira na PwC em 1989 e em 2000 juntou-se ao IFS Group como Administrador Financeiro, sendo promovido a CEO do grupo em 2006.



De fora vem o novo CFO: Leigh Bartlett. Desde 2020 CEO do Masthaven Bank, depois de ter já desempenhado funções como CFO do banco entre 2019 e 2020. Foi previamente CFO do RBS UK Retail e do RBS Insurance entre 2008 e 2011, CFO do Westpac Banking Corporation entre 2011 e 2015 e CFO da Williams & Glyn (RBS Group) entre 2015 e 2017. Foi também CFO do FNZ Group depois de 2017.



Há ainda outros três cargos que se mantêm inalterados: Luís Ribeiro continua com responsabilidades como Chief Commercial Officer Retail (CCOR), Andrés Baltar como Chief Commercial Officer Corporate (CCOC) e Luísa Soares da Silva mantém as funções de Chief Legal Compliance Officer (CLCO).



Entre as restantes posições, Carlos Brandão foi aprovado como o próximo Chief Risk Officer (CRO) É, desde julho de 2017, o responsável de risco do banco, reportando ao atual CRO, a quem agora sucede. Entre as responsabilidades inclui risco global, modelos de rating compreendendo taxonomia ESG, Model Validation Office e Cyber Security Office.



Foi criada uma nova posição de Chief Credit Officer (CCO), que será ocupada por Rui Fontes. Este será responsável pelas matérias relacionadas com o crédito (nomeadamente grandes empresas e PME), incluindo a recuperação.



(Notícia atualizada às 8:52 com mais informação)

A administração do Novo Banco teve a aprovação por parte dos reguladores, anunciou a instituição em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários."No seguimento do comunicado de 5 de maio de 2022 e das autorizações das entidades reguladoras competentes (fit and proper), o Novo Banco, informa que, para o quadriénio 2022-2025, o Conselho de Administração Executivo é composto por":• Mark Bourke - Chief Executive Officer ("CEO")• Leigh Bartlett - Chief Financial Officer ("CFO")• Luis Ribeiro - Chief Commercial Officer Retail ("CCOR")• Andrés Baltar - Chief Commercial Officer Corporate ("CCOC")• Luísa Soares da Silva - Chief Legal Compliance Officer ("CLCO")• Carlos Brandão - Chief Risk Officer ("CRO")• Rui Fontes - Chief Credit Officer ("CCO")Mark Bourke substitui António Ramalho à frente do banco.