Novo Banco: quatro desfechos possíveis

Há vários cenários em cima da mesa após a decisão do Parlamento de aprovar o travão à transferência do Fundo de Resolução para o Novo Banco. Mas há algo em comum: a decisão está na mão dos tribunais, seja do Constitucional ou do Tribunal de Contas. O banco também pode recorrer à Justiça.

Novo Banco: quatro desfechos possíveis









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.