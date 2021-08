Novo Banco vai prolongar maturidade da dívida de Vieira

O Novo Banco vai prorrogar a maturidade dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) da Promovalor, de Luís Filipe Vieira, que expiravam esta terça-feira. A decisão foi anunciada pelo Fundo de Resolução, que detém 25% do banco liderado por António Ramalho."Relativamente aos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) emitidos pela Promovalor II e pela Inland, e cuja conversão em ações - nos termos dos documentos da emissão subscritos pelo BES em 2011 – está prevista para 31 de agosto de 2021, o Novo Banco propôs ao Fundo de Resolução a prorrogação da respetiva maturidade. Essa proposta mereceu o parecer favorável da Comissão de Acompanhamento", afirma ao Negócios fonte oficial do fundo liderado por Luís Máximo dos Santos.

De acordo com a mesma fonte, a "27 de agosto de 2021, o Fundo de Resolução comunicou ao Novo Banco a sua não oposição à proposta de prorrogação do prazo dos VMOC, decisão fundamentada, sobretudo, no facto de a conversão dos VMOC em ações transformar o Novo Banco em acionista de sociedades que apresentam capitais próprios negativos de cerca de 200 milhões de euros e de implicar a consolidação dessas entidades no balanço do Novo Banco, o que provoca um impacto negativo na posição de capital do Novo Banco".Tal como o Negócios avançou, estava nas mãos do fundo liderado por Máximo dos Santos a decisão de o Novo Banco converter, ou não, os VMOC. O Novo Banco já tinha apresentado ao fundo toda a documentação com os vários cenários possíveis e os impactos associados. Uma das hipóteses passava pela conversão dos títulos, o que daria uma participação de mais de 60% do banco na Promovalor. No entanto, o caminho acabou por ser o do prolongamento da maturidade.Como avançou o Correio da Manhã, o conselho de administração do Novo Banco começou, na semana passada, a avaliar o dossiê Promovalor, nomeadamente o que fazer em relação às dívidas e ativos da empresa. "Não tenho 160 milhões para pagar a dívida. Já está tudo tratado para se entregar as ações [da Promovalor]", assumiu Luís Filipe Vieira ao jornal.