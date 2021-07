Auditoria diz que “escolha” da sociedade gestora de bens de Vieira gera dúvidas

As conclusões da auditoria externa à reestruturação da dívida, pedida pelo Fundo de Resolução, revelam o contexto em que a proposta de criação do fundo imobiliário surgiu. “Este processo de reestruturação iniciou-se com a abordagem da Capital Criativo ao Novo Banco propondo a constituição de um fundo com vista à reestruturação da dívida do grupo Promovalor.”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...