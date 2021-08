Luís Filipe Vieira prepara-se para entregar Promovalor ao Novo Banco

Já está tudo tratado para se entregar as ações

valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis ou

) ficará a deter mais de 96% da Promovalor.

Luís Filipe Vieira prepara-se para entregar as ações da empresa que detém, a Promovalor, ao Novo Banco. O empresário e presidente do Sport Lisboa e Benfica garante, em declarações ao Correio da Manhã , que não tem forma de cumprir com as obrigações junto do banco, com o qual já terá feito um acordo para entregar a empresa. Em causa está uma dívida contraída em 2011, ainda com Ricardo Salgado."Não tenho 160 milhões para pagar a dívida.", diz Vieira ao CM, a duas semanas do fim do prazo para pagar este montante ao Novo Banco. O empresário garantiu que não ficou surpreendido com o prazo que lhe foi concedido. "Era o que estava tratado. Só falta assinar uns últimos documentos."O Conselho de Administração do Novo Banco começou, esta semana, a avaliar o dossier Promovalor, nomoeadamente o que fazer em relação às dívidas e ativos da empresa. Caso o banco decida avançar com a execução dos títulos de dívida convertíveis em ações (VMOC