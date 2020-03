Nuno Amado: Impor limites às comissões bancárias vai “favorecer” bancos estrangeiros

Em entrevista esta sexta-feira ao Jornal Económico, o chairman do BCP defende que as restrições que o Parlamento tem em preparação não se justificam, na medida em que o mercado nacional é competitivo.

As restrições que o Parlamento está a preparar para a banca em matéria de valores a aplicar às comissões colocarão "em desvantagem os bancos que atuam no mercado português, cujo modelo de negócio se torna muito mais complicado", avisa Nuno Amado, chairman do Millennium BCP, em entrevista esta sexta-feira ao Jornal Económico.

Na prática, acrescenta, "ao tomar estas decisões estamos a correr o risco de os bancos baseados em Portugal terem menos futuro que os bancos baseados noutros locais e geografias dentro da Europa. E, portanto, a longo prazo, em vez de estarmos a criar riqueza, concorrência, competitividade e empresas mais fortes em Portugal, não o estamos a fazer".