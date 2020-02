Contas bancárias com comissão máxima de 4,38 euros já são mais de 100 mil

Os portugueses estão a reforçar a aposta em contas "low cost", que beneficiam de comissões mais reduzidas, referem os dados publicados esta quinta-feira, 13 de fevereiro, pelo Banco de Portugal.

Segundo o banco central, no final de 2019 existiam 103.628 contas de serviços mínimos bancários, o que representa um crescimento de 75,1% face a 2018 e de 31,6% relativamente ao primeiro semestre de 2019.

As contas "low cost" arrancaram em 2014 e têm vindo a aumentar desde então, embora o crescimento mais acelerado tenha acontecido em 2019, ano marcado pelo aumento generalizado das comissões cobradas pelos bancos em Portugal.





A descida das taxas de juro para mínimos históricos levou os bancos a elevar o nível de comissões cobradas aos clientes, o que explicará este movimento de aposta nas contas de serviços mínimos bancários.

Só no ano passado foram abertas 47.587 contas de serviços mínimos bancários, "das quais 80,4% resultaram da conversão de uma conta de depósito à ordem existente na instituição de crédito (59,6% em 2018)", refere o Banco de Portugal.





Numa nota sobre o tema, o Banco de Portugal explica como pode converter uma conta numa conta de serviços mínimos bancários e "pagar, no máximo, 4,38 euros por ano em comissões".

O banco central assinala que, pelos serviços mínimos bancários, as instituições de crédito não podem cobrar, por ano, mais de 1% do indexante dos apoios sociais, daí que as comissões estejam limitadas a 4,38 euros por ano.

"Se tem apenas uma conta à ordem, pode, sem qualquer custo, converter essa conta numa conta de serviços mínimos bancários", explica o Banco de Portugal, acrescentando que "se quiser manter a conta na mesma instituição de crédito, a conversão é direta".

Segundo o Banco de Portugal, o titular da conta de serviços mínimos bancários tem direito a um cartão de débito e a movimentar a conta através de caixas automáticos na União Europeia, através do homebanking e aos balcões da instituição.

Além disso, tem direito a estes serviços sem custos adicionais:

- Depósitos e levantamentos, incluindo levantamentos ao balcão

- Pagamento de bens e serviços

- Débitos diretos

- Transferências para contas no mesmo banco

- Transferências para outros bancos através de caixas automáticos, sem restrição quanto ao número de operações que podem ser realizadas, e de homebanking, caso em que existe um máximo, por cada ano civil, de 24 transferências interbancárias nacionais e na União Europeia.





Neste link o Banco de Portugal mostra os dados completos sobre a evolução das contas de serviços mínimos bancários.