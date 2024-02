Banco que resgatou Signature arrisca precisar de salvação

Partilhar artigo



Após ter encerrado o último dia de janeiro a desvalorizar mais de 37%, em apenas cinco sessões - quatro das quais foram de perdas - o New York Community Bancorp (NYCB) desvalorizou 47,98%.



Esta terça-feira, as perdas voltaram a agravar-se, com o banco norte-americano a descer 18,52% no pior momento da sessão, estando já a perder metade do seu valor em bolsa desde o final do primeiro mês do ano.