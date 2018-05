O sexto CEO do BCP é um homem da casa

É ao lado direito de Nuno Amado que Miguel Maya se tem sentado nas conferências de imprensa do BCP. Foi como braço-direito de Filipe Pinhal que chegou a chefe de gabinete de CEO de um banco. Chegou a hora de Miguel Maya chegar a protagonista ao assumir o leme do BCP, o banco onde entrou há 20 anos pela integração do Atlântico. O passo é dado num mandato em que o banco quer abraçar novos oceanos.