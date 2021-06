Partidos acusam Governo de criar "drama" quando Parlamento travou transferência para NB

"Das duas uma: ou [o Governo] tinha poderes para alterar – como fez – e então nunca houve drama nenhum. Ou então há razões para um drama porque não tem poderes e fez essa alteração sem autorização do Parlamento", disse, por outro lado, Mariana Mortágua, deputada bloquista, recordando que o Governo chamou "bomba atómica" à posição que foi assumida pelos partidos.



João Leão afirmou que a decisão tomada criou "incerteza", nomeadamente junto de entidades europeias, como foi o caso do Banco Central Europeu, mas também das agências de rating. "Tivemos de tentar resolver o problema criado" e "tranquilizar" as autoridades, disse o ministro das Finanças.



Chegaram a admitir pedir a fiscalização ao Tribunal Constitucional, mas acabaram por encontrar outra solução. "Admitimos a possibilidade, considerámos essa possibilidade, mas acabámos por encontrar uma alternativa para um problema criado pelo PSD, que se aliou a uma proposta do Bloco de Esquerda", respondeu aos deputados.

(Notícia atualizada com mais informação.)

O PSD e o Bloco de Esquerda acusam o Governo de ter criado um "drama" quando o Parlamento aprovou, no final do ano passado, uma proposta dos bloquistas para travar futuras injeções no Fundo de Resolução no Novo Banco, sem passarem antes pela Assembleia da República.João Leão, ministro das Finanças, foi chamado esta quarta-feira ao Parlamento no âmbito da comissão de inquérito ao Novo Banco. Foi nesta audição que Hugo Carneiro começou por recordar a decisão tomada no final de 2020 pela Assembleia da República. Apesar disso, a transferência foi agora aprovada pelo Executivo. O Governo "dramatizou" esta decisão e a "conclusão a que chegamos é que não houve drama nenhum", disse o deputado do PSD.E concluiu: o Governo tinha condições para cumprir o contrato e aquilo que houve foi um "achincalhamento político do Parlamento", questionando que norma é que habilitou o Executivo a autorizar a transferência do fundo para o Novo Banco.