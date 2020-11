Paulo Macedo disponível para continuar à frente da CGD. "Há muito trabalho a fazer", diz

O Expresso avançou na última edição que Cristina Casalinho, presidente da do IGCP, e Carlos Moedas foram sondados para vir a integrar o conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos no próximo mandato.

O antigo comissário europeu foi apontado para vir a substituir Rui Vilar, mas segundo o jornal, terá já respondido que não estava disponível. Já Cristina Casalinho pode vir a ser uma das administradores executivas da Caixa. No entanto deverá integrar uma lista mais alargada de nomes, sendo que não é certo se será selecionada.

As declarações foram feitas no dia em que a CGD apresentou os resultados para os primeiros nove meses do ano. O banco estatal registou uma quebra dos lucros de

Paulo Macedo está disponível para continuar à frente da Caixa Geral de Depósitos (CGD). A garantia foi dada esta quinta-feira pelo gestor na conferência de imprensa de resultados para os primeiros nove meses do ano."Sim, estou disponível", afirmou o ex-ministro da Saúde quando questionado pelos jornalistas se está disponível para se manter na liderança do banco estatal. "Há muito trabalho a fazer na Caixa", garantiu.O mandato da atual equipa termina no final deste ano, estando já em curso o processo para a escolha dos novos membros.39% para 392 milhões de euros, devido ao reforço da imparidades e provisões para responder à pandemia de covid-19.(Notícia atualizada.)