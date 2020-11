CGD confia que fecho do plano terá “ok” de Bruxelas

Há metas no plano de reestruturação da Caixa que não deverão ser atingidas até ao final do ano, como é o caso da rentabilidade, num período marcado pela pandemia. Ainda assim, o banco está otimista de que, aos olhos de Bruxelas, este plano será concluído com sucesso.

