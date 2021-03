Pedido de injeção do Novo Banco supera valor previsto do Orçamento

O Orçamento do Estado para 2021 apontava para um reforço de 476 milhões de euros destinado ao Novo Banco, uma injeção que ficou em “stand by” depois de ter sido travada pelo Parlamento. No entanto, as necessidades do banco serão maiores que esse limite.

