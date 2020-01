Pedro Lomba e Jorge Silva Martins vão liderar nova área na PLMJ  

A PLMJ vai criar uma área de Tecnologia, Mobilidade e Comunicações, a qual vai ficar a cargo do ex-secretário de Estado e sócio da PLMJ Pedro Lomba, ao lado de Jorge Silva Martins, associado coordenador na mesma sociedade.





A remodelação dentro desta sociedade é ainda dada pela saída do sócio Daniel Reis.





Pedro Lomba é Sócio da PLMJ e Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde é igualmente Professor, mas ganhou relevo também nas funções de secretário de Estado do governo liderado por Pedro Passos Coelho. Tem 17 anos de experiência profissional como advogado, árbitro e consultor.





Jorge silva Martins presta assessoria jurídica regular em várias áreas ligadas com a tecnologia, contando de momento cerca de 15 anos de experiência. É um dos responsáveis da equipa de inovação da PLMJ e mentor em diversos programas de aceleração de startups.





A nova área "intervém num vasto conjunto de problemas, operações e setores ligados à sociedade da informação e economia digital", explica aPLMJ no comunicado enviado às redações. Vai assessorar os clientes nos domínios do direito da comunicação, da internet, da mobilidade, da tecnologia, da publicidade, da propriedade intelectual e industrial, do comércio eletrónico e da privacidade e proteção de dados.