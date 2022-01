Polónia retira Bank Millennium da lista de entidades que pode negociar obrigações

O banco do BCP na Polónia, o Bank Millennium, deixa de integrar a lista de "primary dealers" de obrigações polacas, de acordo com a informação que consta no site do ministério das Finanças polaco.

De acordo com esta indicação, o banco não terá cumprido com os requisitos necessários de compra de obrigações nos leilões feitos no segundo semestre de 2021 e na quota mínima de transações eletrónicas "outright" no último trimestre de 2021.

Assim, a lista de "primary dealers" na Polónia, as entidades que podem negociar obrigações no âmbito de leilões da dívida, passa contar com onze bancos. A lista é composta por instituições financeiras como o Bank Handlowy,o Bank Pekao, o francês BNP Paribas, o alemão Deutsche Bank ou o gigante norte-americano Goldman Sachs.

A lista inclui ainda o ING Bank Slaski, o JPMorgan, mBank, PKO, o Santander Bank Polska e o Societe Generale.